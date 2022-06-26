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Задержка поездов между Польшей и Украиной: УЗ обнародовала новые данные

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Воскресенье 26 июня 2022 17:23
Задержка поездов между Польшей и Украиной: УЗ обнародовала новые данные Фото: задержка поездов между Польшей и Украиной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

По состоянию на воскресенье, 26 июня, между Польшей и Украиной от графика отклонились пять поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Отмечается, что сейчас с задержкой движутся следующие поезда:

  • №716 Перемышль - Киев - 10 ч 13 мин;
  • №715 Киев - Перемышль - 9 ч 32 мин;
  • №32/31 Перемышль - Запорожье - 9 ч 20 мин;
  • №36/35 Перемышль - Одесса - 7 ч 4 мин;
  • №54/53 Перемышль - Киев - 5 ч 20 мин.

При этом в УЗ подчеркивают, что все ремонтные работы, из-за которых начались задержки, были завершены.

Напомним, ранее стало известно, что поезда задерживались по причине повреждения контактной сети на польской железной дороге.

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