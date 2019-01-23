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Затримка Brexit нічого не вирішить, - Мей

Новини » Політика    23.01.2019 - 20:57
Затримка Brexit нічого не вирішить, - Мей
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Великобританія зобов'язана виплатити компенсацію за Brexit, навіть у випадку якщо покине ЄС без угоди

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що пропозиція відкласти Brexit не вирішить ситуацію, в тому числі у подальших переговорах з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін звинуватив Мей в тому, що вона проти такого варіанту як митний союз з ЄС. Мей відповіла тим, що Корбін відмовився з нею зустрітись, щоб обговорити це питання.

"Джентльмен був готовий сісти за стіл з" Хамасом "," Хезболлою"та ІРА без передумов, але він не зустрівся зі мною, щоб говорити про Brexit", - сказала вона депутатам.

Нагадаємо, головний парламентер з боку ЄС Мішель Барньє заявлял, що Великобританія зобов'язана виплатити компенсацію за Brexit, навіть у випадку якщо покине ЄС без угоди.

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, представила на британському парламенті "План Б" про Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть можливість уникнути неупорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією про продовження переговорів з Євросоюзом. У той же час група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дозволить Британії виграти час.

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Новини України BrexitВеликобританияТереза Мэй
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