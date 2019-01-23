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Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди, - ЄС

Новини » Політика    23.01.2019 - 15:28
Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди, - ЄС
Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Мей заявила, що не заплатить ЄС обговорений суму, якщо не вдасться домогтися торговельної угоди з Брюсселем

Великобританія зобов'язана виплатити компенсацію за Brexit, навіть у випадку якщо покине ЄС без угоди. Про це заявив головний парламентер з боку ЄС Мішель Барньє, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le monde.

"Що стосується бюджету ЄС, ми завжди говорили одну просту річ: вся сукупність обіцянок, зроблених Великобританією в якості члена ЄС повинна дотримуватися", - сказав він.

Відзначимо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в грудні 2018 року пообіцяла, що Лондон не заплатить ЄС обговорений суму при виході з Євросоюзу, якщо не вдасться домогтися торговельної угоди з Брюсселем.

Відзначимо, вже наступного тижня Європарламент планує запустити процедуру ратифікації угоди про вихід Британії з ЄС, узгодженої раніше між Лондоном і Брюсселем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок, 21 січня, представила на британському парламенті "План Б" про Brexit - виходу країни зі складу Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що британський парламент розробляє кілька законопроектів, які дадуть можливість уникнути неупорядкованого виходу країни з Європейського союзу. Одна група парламентаріїв працює над пропозицією про продовження переговорів з Євросоюзом. У той же час група представників Консервативної партії працює над законопроектом, який припинить дію заяви про Brexit, що дозволить Британії виграти час.

Мей в понеділок може представити оновлений план із Brexit Британський парламент хоче уникнути невпорядкованого виходу з ЄС
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