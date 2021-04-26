У Києві затримали шахрая, фіктивно "одружував" іноземців з українками

Правоохоронці затримали в Києві шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції України в Києві.

Відзначається, шахрай діяв через налагоджені зв'язки із співробітниками органів реєстрації актів цивільного стану. З їх допомогою чоловік організував реєстрацію фіктивних шлюбів іноземців з українками з метою переправити "женихів" в країни Європи.

"Шлюбний бізнес" організував 27-річний громадянин іншої держави. Використовуючи підроблені документи він надавав іноземцям допомогу в отриманні свідчень і займався переправленням їх до країн Європи. Вартість такої "послуги" становила близько 3,5 тисячі доларів. Дівчата за статус "дружини" отримували до 1 тисячі доларів.

Шахрай і його знайомий - 35-річний житель Київської області, підшукували українок серед свого оточення. Серед них ті, хто не перебувають у шлюбі і знаходяться в скрутному матеріальному становищі. Дівчата погоджувалися на оформлення фіктивних шлюбів з іноземцями.

В рамках кримінальної справи проведено п'ять обшуків в Києві і області за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях. Вилучено речові докази злочинної діяльності шахраїв. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна з подальшим трирічною забороною займати певні посади.

Фото: затримання шлюбного шахрая (kyiv.npu.gov.ua)