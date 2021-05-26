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Кабмін погодив призначення нової глави Кіровоградської ОДА

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Кіровоградська область, Середа 26 травня 2021 13:28
Кабмін погодив призначення нової глави Кіровоградської ОДА Фото: кандидат на посаду голови Кіровоградської ОДА Марія Чорна (kr-admin.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів погодив призначення на посаду глави Кіровоградської ОДА Марії Чорної. Таке рішення уряд ухвалив у ході засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Відповідне рішення уряд передасть до Офісу президента. Глав ОДА призначає президент Володимир Зеленський.

Марія Чорна з 2011 до 2020 року була заступником директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації.

З минулого року і станом на зараз обіймає посаду директора департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка. Відповідний указ з'явився ввечері 15 квітня.

При цьому глава держави поклав тимчасове виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА на Валерія Жалдака.

Як писало РБК-Україна, 14 квітня уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка за угодою сторін.

Відзначимо, попереднього очільника області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласної організації одного з органів держвлади.

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