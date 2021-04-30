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Правоохоронці затримали шахраїв, які хотіли "продати" посаду начальника поліції Київської області

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 11:22
Правоохоронці затримали шахраїв, які хотіли "продати" посаду начальника поліції Київської області Фото: шахраїів затримали при передачі коштів у сумі 120 тис. доларів (gp.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Правоохоронці затримали двох осіб, які за грошову винагороду у сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з шахраїв позиціював себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє осіб за грошову винагороду у сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з них позиціював себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

У ході проведення оперативних заходів при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тис. доларів США правоохоронцями цих двох осіб затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали в Києві шахрая, який фіктивно одружив іноземців з українками для переправлення їх до Європи. За свої послуги 27-річний чоловік брав 3,5 тисячі доларів.

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