Правоохоронці затримали шахраїв, які хотіли "продати" посаду начальника поліції Київської області

Правоохоронці затримали двох осіб, які за грошову винагороду у сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з шахраїв позиціював себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано двох осіб за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, двоє осіб за грошову винагороду у сумі 220 тисяч доларів США пообіцяли громадянину вирішити питання щодо призначення його на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Київській області. Один з них позиціював себе особою, яка найближчим часом буде призначена на посаду Міністра внутрішніх справ і зможе вирішувати будь-які кадрові питання.

У ході проведення оперативних заходів при передачі першої частини грошових коштів у сумі 120 тис. доларів США правоохоронцями цих двох осіб затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.