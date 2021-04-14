ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 14:02
Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Фото: Андрій Назаренко (facebook.com/anderey_nazarenko)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка. Рішення було прийнято за угодою сторін.

Про це написав на своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.

Зазначимо, у серпні минулого року Кабмін погодив призначення Назаренка головою ОДА. Після того президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ.

"Звільнення Назаренка Андрія Валерійовича - з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін)", - повідомив Мокан.

Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Також Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Областная государственная администрация звільнення
NEWS
У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня
У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою