Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА
Уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка. Рішення було прийнято за угодою сторін.
Про це написав на своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній раді Василь Мокан.
Зазначимо, у серпні минулого року Кабмін погодив призначення Назаренка головою ОДА. Після того президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ.
"Звільнення Назаренка Андрія Валерійовича - з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін)", - повідомив Мокан.
Зазначимо, попереднього голову області Андрія Балоня підозрюють в отриманні майже 2 млн гривень хабаря від керівника обласного осередку одного з органів держвлади. За даними слідства, в обмін на неправомірну вигоду посадовцю обіцяли не чинити перешкод у його діяльності. Слідство вважає, що Балонь діяв зі спільником, якого вже арештували.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила Балоню підозру в отриманні неправомірної вигоди.
Також Балоня звільнили з посади очільника Кіровоградської області 27 червня.