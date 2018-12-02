У Тбілісі затримали п'ятьох громадян України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також повідомляється про затримання колишнього військовослужбовця Грузії, який воював в українському батальйоні "Донбас"

В Тбілісі в готелі "Альянс" минулої ночі було затримано п'ятеро громадян України, в їх числі колишній військовослужбовець Грузії Лука Чхетія, який воював в українському батальйоні "Донбас". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія Online".

Зокрема, телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що затримані 27 листопада оселилися в готелі "Альянс". За наявною інформацією, Лука Чхетія по приїзду розмістився в готелі, так як збирався вранці, 2 грудня, взяти участь в акції протесту опозиції в Тбілісі.

Нагадаємо, раніше в місті Буско-Здруй (Польща) затримали громадянина України за зберігання 0,5 кг марихуани, таблеток екстазі та анаболічних препаратів.

В італійській столиці Рим двоє громадян України в метро напали на громадянина Індії та українку, яка намагалася захистити потерпілого. Нападники були ідентифіковані та італійськими правоохоронцями затримано. Незважаючи на відмову потерпілого подати скаргу, слідчими було відновлено епізод завдяки відео і показаннями свідків.