ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Британії заявили про затримання Іраном двох судів в Ормузькій протоці

Новини » Політика    20.07.2019 - 00:57
У Британії заявили про затримання Іраном двох судів в Ормузькій протоці
Фото: Джеремі Хант (albertonews.com)

Глава МЗС закликав до свободи навігації в регіоні

Глава МЗС Великобританії Джеремі Хант заявив, що затримання Іраном двох суден під британським і ліберійським прапорами в Ормузькій протоці неприйнятне. Про це пише Reuters.

Він зазначив, що "вкрай стурбований" ситуацією, і закликав до свободи навігації в регіоні. Він також анонсував урядове засідання, де влада Британії розгляне варіанти звільнення захоплених судів.

"Я скоро приїду на нараду COBR (національна безпека), щоб розглянути, що ми знаємо і що ми можемо зробити, щоб швидко забезпечити звільнення двох суден - судна під британським прапором і судна під ліберійським прапором", - сказав Хант.

Міністр додав, що британський посол в Тегерані зв'язався з іранським міністерством закордонних справ для врегулювання ситуації, і що Британія тісно співпрацює з міжнародними партнерами.

Раніше повідомлялося, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці.

РБК-Україна писало, що раніше в Гібралтарі місцева влада затримали танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер віз вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії.

Іран заявив, що у нього немає інформації про збитий США безпілотник Іран захопив нафтовий танкер в Перській затоці
Новини України ВеликобританияІрансудно
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся