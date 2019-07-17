ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту почали зростати після обвалу

Новини » В світі    17.07.2019 - 12:04
Ціни на нафту почали зростати після обвалу
Ілюстративне фото (bbc.com)

Зростання цін на нафту відновилося

У середу після втрат на попередній сесії ціни на нафту зросли, однак підйом WTI був обмежений після того, як скорочення запасів у США виявилося сильнішим, ніж очікувалося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Reuters.

Повідомляється, що вартість ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 становить 64,47 за барель, що на 0,12 (0,19%) вище рівня закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ціна цих контрактів склала 64,35 за барель, знизившись на 2,13 (3,2%).

За даними API, в закінченний тиждень 12 липня, запаси нафти скоротилися на 1,4 мільйона барелів до 460 мільйонів за тиждень. Однак аналітики припускали зниження на 2.7 мільйона барелів.

Після призупинення на платформах у Мексиканській затоці напередодні урагану "Баррі", виробники почали часткове відновлення видобутку.

Ціни на нафту впали після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про можливе зниження напруженості на Близькому Сході і про прогрес у відносинах з Іраном.

Проте пізніше Іран спростував готовність почати переговори про свою балістичну програму, в противагу коментарям Трампа і держсекретаря США Майка Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ціни на нафту знижуються на тлі уповільнення економіки Китаю. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,33% до 66,50 за барель до 8:44, а WTI - на 0,45% до 59,94 доларів за барель.

Крім того, ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку виробниками в Мексиканській затоці через тропічний шторм.

.

 

Ціни на нафту знижуються на тлі уповільнення економіки Китаю
Новини України Сполучені Штати АмерикинефтьІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся