Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці

Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила
Патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press TV.
За інформацією Корпусу стажей Ісламської революції, танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.
У заяві йдеться, що судно захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки.
DO NOT MISS #IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.— Press TV (@PressTV) 19 липня 2019 р.
PART 3#Iran #IranianDrone #StraitOfHormuz #PerisanGulf pic.twitter.com/FBJlhHTsQC
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Перській затоці іноземний танкер, на борту якого були "мільйон літрів контрабандного палива". Кому належить танкер і під прапором якої країни він слідував, поки невідомо.
Крім того, в Гібралтарі місцеві власті затримали танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії.