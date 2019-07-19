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Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 21:38
Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці
Фото: танкер (twitter.com/Share_Talk)

Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила

Патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press TV.

За інформацією Корпусу стажей Ісламської революції, танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

У заяві йдеться, що судно захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Перській затоці іноземний танкер, на борту якого були "мільйон літрів контрабандного палива". Кому належить танкер і під прапором якої країни він слідував, поки невідомо.

Крім того, в Гібралтарі місцеві власті затримали танкер Grace 1 на прохання, яку США направили Великобританії. За інформацією влади Гібралтару, танкер перевозив вантаж сирої нафти на НПЗ Баніяс в Сирії.

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