Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці

Танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила

Патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав британський нафтовий танкер в Ормузькій протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press TV.

За інформацією Корпусу стажей Ісламської революції, танкер Stena Impero нібито порушив міжнародні правила.

У заяві йдеться, що судно захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки.

