Затримання генерал-майора СБУ і посилення карантину в Києві: новини за 14 квітня

Київ посилює обмеження на в'їзд, пожежу в Чорнобильській зоні загасили, генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 14 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні захворіли на коронавірус 270 осіб, 5 померли від ускладнень. Всього в країні налічується 3372 інфікованих, померли від хвороби 98.

Всі кладовища в Києві будуть закриті у зв'язку з посиленням карантину, а поминальні дні перенесено на червень. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністерство охорони здоров'я повторно заборонило роботу ринків на час карантину у звязку з пандемією коронавірусу. Постанова, що дозволяла роботу ринків, визнана такою, що втратила силу.

У Києві з 16 квітня посилять контроль на постах на всіх в'їздах у столицю у зв'язку з поширенням коронавірусу. На всіх постах на в'їзді будуть проводити обов'язкову термометрію.

Генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва

Контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, Шайтанів підозрюється у державній зраді і здійсненні терористичних актів. Зокрема, за завданням ФСБ Російської Федерації він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.

Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи підготовки вбивства Осмаєва.

Пожежу в Чорнобильській зоні загасили

Пожежа в Чорнобильській зоні, вдалося згасити. Про це у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов. За його словами, рівень радіаційного фону в нормі.

Також повідомляється, що у найближчі дні забруднене пожежею у Чорнобильській зоні повітря рухатиметься у південному та південно-східному напрямку.

Слідство просить домашній арешт для Чорновол, суд відклали через відвід

Державне бюро розслідувань пропонує взяти екс-нардепа Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт.

Вчора, 14 квітня, Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Чорновол. На засіданні захист екс-нардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.

Нагадаємо, Чорновол підозрюють в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова, який числиться в списку героїв Небесної сотні.

МВФ спрогнозував глибину падіння економіки України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. Про це йдеться у квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Крім того, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні зросте до 10,1% у 2020 році та скоротиться до 9,3% у 2021 році. У 2019 безробіття було на рівні 8,5%.

Град, шквали і спека: синоптик налякав прогнозом на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2020 принесе дощі, шквали з градом і спеку. Народний синоптик Володимир Деркач дав невтішний прогноз на три літніх місяці. За його словами, найспекотнішим місяцем буде липень, у червні варто чекати різних стихій, а серпень буде посушливим.

Детально по декадах червня, липня і серпня - в матеріалі Styler.