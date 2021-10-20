ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Затримано ще одну людину в справі Саакашвілі, - МВС Грузії

Новость на русском →
Грузія, Середа 20 жовтня 2021 13:01
Затримано ще одну людину в справі Саакашвілі, - МВС Грузії Фото: Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Грузії правоохоронці затримали 32-річну людину в справі Михайла Саакашвілі. Особу звинувачують в приховуванні тяжкого злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр грузинського МВС.

"Поліція затримала ще одну людину за приховування справи Михайла Саакашвілі
в рамках розслідування незаконного перетину державного кордону екс-президентом Грузії", - йдеться в повідомленні.

У відомстві вказують, що за цим же звинуваченням правоохоронці вже затримали трьох осіб.

Наразі слідство ведеться за частиною другою статті 375 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає беззастережне висвітлення тяжкого злочину.

Так, максимальне покарання за злочин передбачає до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії затримали 1 жовтня після того, як той прибув до країни напередодні місцевих виборів.

Зазначимо, тоді у Тбілісі, разом з Михайлом Саакашвілі, було затримано ще одного чоловіка - господаря квартири, в якій переховувався екс-президент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Грузія Тбилиси
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу