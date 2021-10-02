У Грузії затримали господаря квартири, де переховувався Саакашвілі
У Тбілісі разом з Михайлом Саакашвілі було затримано ще одного чоловіка. Мова йде про господаря квартири, в якій переховувався екс-президент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".
"Крім екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі МВС Грузії затримало господаря квартири, в якій переховувався політик. Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві та виникнення можливої дестабілізації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні 2 жовтня представник посольства Грузії розповів Україні про затримання екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі.
Дипломат поінформував про обставини затримання в Грузії громадянина України, інкриміновані йому статті грузинського кримінального кодексу.