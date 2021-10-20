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Задержан еще один человек по делу Саакашвили, - МВД Грузии

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Грузия, Среда 20 октября 2021 13:01
Задержан еще один человек по делу Саакашвили, - МВД Грузии Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Грузии правоохранители задержали 32-летнего человека по делу Михаила Саакашвили. Лицо обвиняют в сокрытии тяжкого преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр грузинского МВД.

"Полиция задержала еще одного человека за сокрытие дела Михаила Саакашвили
в рамках расследования незаконного пересечения государственной границы экс-президентом Грузии", - говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что по этому же обвинению правоохранители уже задержали трех человек.

Сейчас следствие ведется по части второй статьи 375 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает безоговорочное освещение тяжкого преступления.

Так, максимальное наказание за преступление предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Напомним, бывшего президента Грузии задержали 1 октября после того, как тот прибыл в страну накануне местных выборов.

Отметим, тогда в Тбилиси, вместе с Михаилом Саакашвили, был задержан еще один мужчина - хозяина квартиры, в которой скрывался экс-президент.

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Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси
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