ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Затримали ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 11:17
Затримали ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підозрюваний безпосередньо брав участь у викраденні активістів

Правоохоронці затримали другого підозрюваного у справі про викрадення активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

У ДБР зазначили, що мешканця Білої Церкви затримали за дозволом судді, оскільки чоловік не з’являвся на виклик слідчих. Про підозру у викраденні активістів йому повідомили ще 27 лютого.

"Слідством встановлено, що мешканець міста Біла Церква Київської області увійшов до злочинної групи із 9 "тітушок", організованої для викрадення та залякування активних учасників Євромайдану та незаконного перешкоджання мирним акціям протесту. 21 січня 2014 року близько 4:00 підозрюваний у складі цієї групи викрав із Олександрівської клінічної лікарні м. Києва активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Після цього потерпілі зазнали катувань, а Юрій Вербицький внаслідок травм та переохолодження помер", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, 10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. У Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже 5 років жив за підробленим паспортом.

Як повідомляло РБК-Україна, всього у Державному бюро розслідувань знаходиться понад 50 кримінальних справ Майдану.

Опубліковано відео допиту підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка У МВС розповіли деталі затримання причетного до викрадення активістів Майдану
Новини України МайданЮрій ЛуценкоДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся