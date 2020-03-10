Затриманий за викрадення активістів Майдану з 2015 жив за підробленим паспортом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мисливий намагався уникнути покарання за вбивство Вербицького

Затриманий за підозрою у викраденні активістів Майдану Сергій Мисливий з 2015 року жив за підробленим паспортом. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що 10 березня правоохоронці затримали підозрюваного у викраданні та тортурах Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також у вбивстві останнього. Мисливий з квітня 2014 року був у міжнародному розшуку.

За даними слідства, він отримав у 2015 році паспорт громадянина України на інше ім'я. Особа була встановлена експертами НДІ спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Затриманому інкримінується вбивство викраденого за попередньою змовою, тортури та незаконне викрадення. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, про затримання Мисливого стало відомо сьогодні, 10 березня. За версією слідства, його безпосередньо залучали до викрадення Луценка і Вербицького з Олександрівської лікарні у Києві вночі 21-го січня 2014-го року.

Раніше також стало відомо, що Державне бюро розслідувань знаходиться понад 50 кримінальних справ Майдану".