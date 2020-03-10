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Опубліковано відео допиту підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка

Новини » Суспільство     10.03.2020 - 20:33
Опубліковано відео допиту підозрюваного у викраденні Вербицького і Луценка
Фото: загиблий активіст Юрій Вербицький (wikipedia.org)

Підозрюваного затримали в Києві 10 березня

Національна поліція опублікувала відео затримання і допиту Сергія Мысливого, якого підозрюють у викраденні активістів Майдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, 42-річний чоловік з 2014 року перебував у міждержавному розшуку. При цьому він переховувався від слідства, використовуючи документи на інше ім'я, завдяки яким неодноразово перетинав український кордон.

"Ховаючись від правоохоронних органів, підозрюваний використовував інші анкетні дані, систематично зраджував автотранспортні засоби і вдавався до інших способів конспірації", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, Мисливий був затриманий 10 березня на території Дніпровського району міста Києва.

Раніше РБК-Україна писало, що у справі про викрадення двох активістів Майдану підозра оголосили учаснику злочинної організації, яка займалася насильницькими діями проти учасників Революції Гідності в період січня-лютого 2014 року. Оскільки підозрюваний не з'явився для вручення підозри, суд дав дозвіл на його арешт.

Відзначимо, в 2014 році після багатоденних тортур активістів кинули в лісі, Вербицький від отриманих травм помер.

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