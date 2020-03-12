Задержали еще одного участника похищения Вербицкого и Луценко

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемый непосредственно принимал участие в похищении активистов

Правоохранители задержали второго подозреваемого в деле о похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что жителя Белой Церкви задержали с разрешения судьи, поскольку мужчина не являлся по вызову следователей. О подозрении в похищении активистов ему сообщили еще 27 февраля.

"Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу из 9 "титушек", организованной для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года около 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы г. Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. После этого потерпевшие были подвергнуты пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения скончался", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали Сергея Мыслывого - подозреваемого в деле об убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко. В Офисе генерального прокурора сообщили, что Мысливый почти 5 лет жил по поддельному паспорту.

Как сообщало РБК-Украина, всего в Государственном бюро расследований находится более 50 уголовных дел Майдана.