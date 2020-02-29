У ДБР перебуває 51 кримінальне провадження по "справах Майдану"

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відомство оприлюднило місячний звіт

Державне бюро розслідувань оприлюднило місячний звіт щодо розслідувань "справ Майдану". Згідно зі звітом, наразі у відомстві перебуває 51 кримінальне провадження, йдеться на офіційному сайті ДБР.

Повідомляється, що у провадженні спеціального підрозділу Державного бюро розслідувань з розслідування "справ Майдану", станом на кінець лютого 2020 року, перебуває 51 кримінальне провадження.

З переліком кримінальних проваджень можна ознайомитися на сайті відомства.

Раніше Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозри у викраданні і тортурах учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького учаснику злочинної організації.

Також РБК-Україна писало, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду Києва у справі Майдану". Суддя в лютому 2014 року незаконно заарештовував учасників Революції Гідності.

Також повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього слідчого Дніпровського районного управління ГУ МВС України в Києві з-за протиправного переслідування учасників Евромайдану.