Завдання-мінімум: як Петро Порошенко і Юлія Тимошенко борються за вихід у другий тур президентських виборів

Ні Тимошенко, ні Порошенко поки що не стали одноосібними лідерами у соцопитуваннях (колаж РБК-Україна)

Менше ніж за місяць до виборів президента соціологи констатують, що трійка лідерів виборчих перегонів залишається незмінною. На першому місці з початку року впевнено освоївся Володимир Зеленський, тоді як друге-третє з розривом у межах соціологічної похибки ділять Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Шанси інших кандидатів втрутитися у їхню боротьбу виглядають поки невисокими. Про те, як нинішній президент і лідер "Батьківщини" ведуть свої кампанії на вирішальному етапі і що вони роблять, щоб не стати "третім зайвим" 31 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Скандали, агітатори, пенсії

За останні півроку у соціальних опитуваннях кілька разів змінювалися фаворити президентських перегонів. Рейтинг Петра Порошенка став зростати з середини осені, що дозволило йому вже у лютому, нехай і з умовною перевагою, але все ж вийти на друге місце, залишивши позаду Юлію Тимошенко. Тоді як раніше соціологи ставили Порошенко на третю позицію і нижче, а Тимошенко віддавали впевнене перше місце. На кінець лютого розрив між цими політиками був вкрай незначний. Згідно з даними соцопитування групи "Рейтинг", проведеного 19-28 лютого, за Порошенка готові були проголосувати 16,6% серед тих, хто визначився зі своїм вибором і піде на вибори. У Юлії Тимошенко – 16,2% підтримки (при соціологічній похибці у 2%), у Володимира Зеленського – 25,1%.

"Ми бачили це зростання рейтингу і розуміли, як ми будемо покроково діяти далі, щоб цей ріст тривав з такою ж динамікою, – розповів РБК-Україна один із впливових представників команди Порошенка. – Адже є речі, які соціологія не бачить. Наприклад, не враховує армію. Зрозуміло, що 80% військових будуть голосувати за головнокомандувача. І так само соціологія не охоплює агітаторів, яких вже зараз у нас близько 100 тисяч". Втім, інший співрозмовник видання, знайомий з ходом кампанії Порошенко, запевняє, що насправді кількість агітаторів досягла вже 400 тис. осіб.

Тепер у штабі президента вважають, що за місяць до виборів електоральні позиції Порошенка можуть похитнутися після корупційного скандалу із закупівлями для "Укроборонпрому". У цій історії фігурують давній партнер по бізнесу глави держави і донедавна заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, а також його син Ігор. "Це очевидний "злив" під вибори, – запевняє одно з джерел у штабі Порошенка. – Все зверстано з розрахунком на те, що не вистачить часу у всьому цьому детально розібратися і довести, що це не так".

Негатив від "оборонного" скандалу посилило рішення Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення. Втім, це в меншій мірі турбує штаб Порошенка, ніж скандал з "Укроборонпромом". У команді президента вважають, що розслідування журналістів не стільки позначиться на нинішньому рейтингу, скільки призупинить його подальше зростання. "До цього "викиду", за нашими підрахунками, ми з упевненістю виходили у другий тур, ще й з запасом. Тепер будемо коригувати план кампанії", – говорить один зі штабістів Порошенко.

Разом з першим заступником глави АП Віталієм Ковальчуком, який очолює штаб, кампанією керує народний депутат від БПП Ігор Гринів. За інформацією РБК-Україна, загальні збори штаб не проводить, а всі завдання розподіляються між людьми з близького оточення Порошенка. Кожен з них координує свій напрямок роботи, пояснив один з членів президентської команди.

Роботу у "полях", функціонування регіональних штабів та мережі агітаторів курує народний депутат Сергій Березенко. У кінці лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Березенко є фігурантом справи про організацію схеми підкупу виборців. Після цього Березенко і фракція БПП вимагали вибачень від глави МВС.

Відносини між президентською командою і Аваковим і раніше не відрізнялися конструктивом. З наближенням дати виборів ця конфронтація стала публічною. При цьому у штабі Порошенка стверджують, що міністр "прагне поставити ввірені йому правоохоронні органи на службу одного з кандидатів на президентських виборах", маючи на увазі Юлію Тимошенко.

"Аваков, перш за все, хоче стати ключовою фігурою виборчого процесу, його ставка на Тимошенко – це вже другорядне. І для цього він спочатку хоче притиснути владу, тому він і воює з нами", – вважає джерело в оточенні Порошенка.

Одна з формальних причин протистояння з Аваковим – заборона на оплату послуг агітаторів, який у президентській команді називають "абсурдними". Втім, це не особиста примха міністра, а вимога закону. У 2014 році парламент ще минулого скликання прийняв відповідні законодавчі зміни. Але політики з різних таборів вказують, що плата агітаторам – ця загальноприйнята практика під час проведення виборчих кампаній. Їх незадоволення зрозуміле, оскільки поліція може трактувати оплату за агітацію як непрямий підкуп виборців, раніше пояснював РБК-Україна представник "Опори" Олександр Клюжев: "Часто можна відстежити, де платять за реальну агітацію, а де це замаскований під агітацію підкуп виборців".

Нещодавно ЦВК оприлюднив роз'яснення цієї законодавчої норми, вказавши, що штаби мають право відшкодовувати агітаторам витрати на харчування, проїзд, проживання і мобільний зв'язок. "Зараз Аваков трохи заспокоївся після того, як СБУ знайшла дані по "сітці" Тимошенко. До того ж він не очікував, що ЦВК дасть роз'яснення. Він не розумів і не розуміє, як ми будуємо кампанію і принцип нашої роботи з агітаторами. Це цілий програмний комплекс", – говорить одне з джерел у штабі Порошенка.

При цьому співрозмовники у штабі Юлії Тимошенко трохи інакше пояснюють відносини з главою МВС, ніж це роблять люди Порошенка. "Аваков не за нас, він проти Петра", - говорить один зі співрозмовників. Але, за словами іншого джерела з оточення Тимошенко, після гучних слів про масштабний підкуп виборців, який готовувався з боку команди Порошенко, міністр чомусь не пішов далі і не став розвивати цю тему публічно.

Як би там не було, агітатори на місцях – це рушійна сила кампанії Порошенко. Тоді як смислова частина кампанії вибудовується навколо його досягнень за останні п'ять років і подальших євроінтеграційних планів – вступ до ЄС і НАТО. До кінця минулого року лейтмотивом кампанії було створення автокефальної православної церкви. Тему церковної незалежності Порошенко продовжив активно використовувати в ході численних поїздок по країні вже у цьому році. Але останнім часом кандидат каже, що головним його завданням на наступний президентський термін буде боротьба з бідністю. Вже у березні, напередодні виборів, заплановано відразу кілька соціальних виплат, які, як очікують у штабі, також повинні позитивно позначитися на позиціях Порошенка. Мова йде про монетизації субсидій у грошовій формі, перерахунок пенсій, а також доплати у розмірі 2410 гривень для тих громадян, у яких пенсії нижче мінімальних.

До всього цього Порошенко анонсував додаткову фінансову підтримку для багатодітних сімей. Теза про підвищення народжуваності в країні стала ще одним з елементів кампанії чинного президента. "Попередня назва цієї програми – "Нас має бути знову 50 мільйонів". До кінця кампанії або до другого туру, якщо ми проходимо у другий тур, будемо використовувати такі гасла", – сказало джерело у президентському оточенні.

Імпічмент, тарифи, "новий курс"

Юлія Тимошенко у минулому році випереджала у соцопитуваннях і Порошенка, і Зеленського. Нинішню соціологію лідер "Батьківщини" ставить під сумнів. "Соціологічні агентства, які зараз фальсифікують вибори, як правило, піклуючись про своє ім'я в майбутньому, прямо перед днем виборів оприлюднять справжню соціологію", - сказала вона на прес-конференції у своєму штабі 22 лютого.

Як розповіли РБК-Україна джерела у штабі Тимошенко, підсумки останніх соцопитувань для них не стали особливою несподіванкою. Хіба що там не розраховували на таке різке зростання популярності Зеленського і вважали, що активна "томос-кампанія" Порошенко дасть йому більший електоральний ефект, ніж вийшло за фактом.

Незважаючи на високий рейтинг Зеленського, головним опонентом перед першим туром у команді Тимошенко бачать все ж Порошенко. З чинним президентом у неї, якщо озиратися на нинішню соціологію, може розгорнутися головна боротьба за вихід у другий тур. Звідси й акцент в останньому відеоролику лідера "Батьківщини" – "Голосуйте за Тимошенко вже у першому турі!".

"В нас протистояння з Порошенком. А з Зеленським ми не воюємо, ми подаємо себе як альтернативу. Якщо зараз ніхто не знає, чого від нього очікувати, то у нас давно є конкретний план дій, "Новий курс", який ми розробляли багато місяців", - пояснює штабіст Тимошенко.

Поки неможливо передбачити, як відобразяться на рейтингах топових кандидатів події останніх півтора тижнів – союз Андрія Садового та Анатолія Гриценка, рішення Конституційного суду про скасування кримінальної статті про незаконне збагачення і, особливо, скандал з корупцією в "Укроборонпромі". Але у штабі Тимошенко на Турівській не очікують, що найближчі соцопитування покажуть серйозне падіння рейтингу Порошенка, з яким у громадян асоціюються будь-які скандали у владі, в першу чергу, за участю осіб з його найближчого оточення.

"На тих, хто вже вирішив голосувати за Порошенка, такі історії, як з "Укроборонпромом", вже не вплинуть – вони для себе завжди знайдуть, як виправдати свого фаворита. У той же час це може знизити його потенційну підтримку, відштовхнувши тих, хто роздумував підтримати Порошенка, але ще не визначився. А з урахуванням того, що тих, хто не визначився, у нас близько чверті виборців, це важливий фактор. Крім того, реагування на ці скандали відволікає штаб Порошенка від інших справ, що також нам на руку", - говорить співрозмовник у штабі Тимошенко.

Звичайно, лідер "Батьківщини" не могла пройти повз такого гучного скандалу за участі свого принципового конкурента. З трибуни парламенту Тимошенко оголосила про початок процедури імпічменту президента "у зв'язку з вчиненням державної зради". До речі, Порошенко – вже четвертий президент незалежної України, якого вона захотіла змістити з посади шляхом імпічменту. Раніше такі ж ініціативи вона ініціювала при президентстві Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і Віктора Януковича, і кожен раз – безрезультатно.

Очевидно, ця ідея не має шансу на реалізацію і зараз – через складність і тривалість процедури, відсутність необхідної законодавчої бази, необхідності зібрати 338 голосів за затвердження цього рішення. Та й сам імпічмент за місяць до чергових виборів глави держави виглядає вкрай невчасно. У той же час, як пояснювала сама Тимошенко, у нинішніх умовах притягнути главу держави до відповідальності, в принципі, можна лише через імпічмент.

На тлі того, як Порошенко в останні тижні все частіше говорить про соціальні питання, на кшталт підвищення пенсій, його конкурент теж робить акцент на цій звичній для неї теми. Одна з останніх обіцянок Тимошенко – повернути людям вклади Сбербанку СРСР, за словами співрозмовників на Турівській, стала несподіванкою навіть для деяких працівників штабу. Втім, вони визнають, що це може дати певний ефект для старшої вікової категорії.

Але набагато більшу увагу буде приділено темі зниження тарифів на газ. На початку березня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов, поданий командою Тимошенко ще у 2016 році, визнавши незаконним тодішню постанову уряду, якою визначався порядок формування ціни на газ для населення. "Ми вже розповідаємо виборцям, що голосуючи за Порошенка, ви голосуєте за підняття тарифів, а голосуючи за Тимошенко – за їх зниження. Тепер ми зможемо спиратися на рішення суду, який визнав тарифи незаконними і необґрунтованими – а це те, про що ми говорили всі минулі роки", - говорить співрозмовник з оточення Тимошенко.

Говорячи про свої плани і обіцяючи українцям краще життя, і Тимошенко, і Порошенко, так чи інакше, заочно опонують один одному, згадуючи помилки конкурента і дорікаючи йому у недостатньому професіоналізмі, корупції та нещирості. Тільки навряд чи це має ефект в електоральному плані. Останнім часом все частіше доводиться чути від співрозмовників у різних політичних таборах, що взаємна боротьба, обмін звинуваченнями та компроматами між Тимошенко і Порошенком, які в очах виборців виглядають представниками старого політичного класу, цілком може зіграти на руку Зеленському. Масовий виборець бачить його як раз тим "несистемним" кандидатом з незіпсованою репутацією, здатним задовольнити запит українців на нові обличчя у політиці.