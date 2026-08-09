ua en ru
Вс, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Одесса без света, в Харькове "прилет" в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ

11:11 09.08.2026 Вс
3 мин
Среди основных целей врага - украинская энергетика
aimg Дмитрий Левицкий
Одесса без света, в Харькове "прилет" в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ Фото: россия ночью атаковала Одессу (t.me/odesaMVA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска ночью 9 августа массированно атаковали Украину ракетами и более 200 дронами. Больше всего пострадала Одесская область, также есть жертвы в Харькове.

РБК-Украина собрала все, что известно о последствиях ночных ударов по Украине.

Главное:

  • Масштаб атаки: Россия выпустила по Украине ракеты и 202 ударных дрона. Силы ПВО сбили 179 беспилотников, однако зафиксировано попадание на 22 локациях.
  • Последствия для Одессы: Повреждены энергообъекты, жилье и порт, также известно о 8 пострадавших. В городе проблемы со светом, исчезла вода.
  • Удар по Харькову: Беспилотник прямым попаданием разрушил четыре этажа многоэтажки на Салтовке. Два человека погибли, еще 23 - получили ранения.
  • Обстрел Павлограда: Оккупанты ударили вблизи торгового центра и по энергообъектам. Пострадали девять человек, среди которых четверо детей.
  • Проблемы на границе: Из-за последствий обстрела Одесской области ограничено движение по трассе "Одесса-Рени" к и от границы с Молдовой.

Более 200 дронов и ракеты: как отработала ПВО

В Воздушных силах сообщили, что основным направлением вражеского удара стала Одесская область. Россияне выпустили баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты (Искандер-М/С-400, Оникс, Х-31П) из Крыма и акватории Черного моря.

Кроме того, враг запустил по Украине 202 ударных дрона разных типов (в частности "Шахеды") и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 179 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны. Однако зафиксировано попадание дронов и ракет на 22 локациях.

Масштабная атака на Одессу: проблемы со светом и водой

В Одессе повреждены жилые дома, порт и энергетические объекты. По состоянию на утро известно о восьми пострадавших.

В ДТЭК назвали эту атаку одной из самых масштабных для региона в этом году. Из-за серьезных повреждений часть районов Одессы и объекты критической инфраструктуры остались без света. Ремонтные работы будут продолжаться столько, сколько нужно.

Как отметили в Одесской мэрии, в городе из-за атаки:

  • временно приостановили движение электротранспорта (на маршруты вывели автобусы);
  • исчезло водоснабжение в большинстве районов города из-за обесточивания мощных насосных станций.

Фото: последствия ночной атаки врага на Одессу (t.me/odesaMVA)

Проблемы на границе с Молдовой

Как сообщили в Госпогранслужбе, из-за последствий российских обстрелов ограничено движение по трассе "Одесса-Рени".

Из-за этого невозможно движение к отдельным пунктам пропуска на границе с Молдовой и от них в направлении Одессы.

Удары по Харькову и Павлограду

В Харькове российский беспилотник прямым попаданием разрушил четыре этажа многоэтажки на Салтовке.

В Харьковской ОВА сообщили, что количество пострадавших уже достигает 23 человек. В больницах находятся пять человек, среди них женщина в тяжелом состоянии. В результате удара два человека погибли.

В Павлограде (Днепропетровская область) оккупанты нанесли удар вблизи торгового центра и по энергообъектам. Там пострадали девять человек, среди которых четверо детей.

Также в эту ночь под вражеским огнем оказались Житомирская, Николаевская, Киевская, Херсонская, Сумская, Запорожская и Донецкая области.

Одесса без света, в Харькове &quot;прилет&quot; в дом, а в Павлограде - в ТЦ: все последствия атак РФ

Фото: последствия российского удара по Павлограду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Масштабы российского террора

Как отметил президент Владимир Зеленский, Россия продолжает делать ставку на баллистику. Только за эту неделю оккупанты применили против Украины 61 ракету, из которых 56 - атаковали по баллистической траектории.

Кроме этого, враг выпустил более 1560 ударных дронов и 1540 управляемых авиабомб.

Для противодействия этому террору Украина требует больше систем противовоздушной защиты и ужесточения санкций против РФ, подчеркнул президент.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Обстрел Харькова Павлоград Война России против Украины Ракетная атака Атака дронов
Новости
"Птахы Мадяра" за ночь добыли С-400, радары и три судна РФ
"Птахы Мадяра" за ночь добыли С-400, радары и три судна РФ
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом