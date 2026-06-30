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Жара до +38 ударит по части областей: где сегодня припечет больше всего

07:00 30.06.2026 Вт
2 мин
Дожди с грозами возможны только в отдельных областях
aimg Ирина Глухова
Жара до +38 ударит по части областей: где сегодня припечет больше всего Фото: синоптики дали прогноз погоды на 30 июня (Getty Images)
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Сегодня, 30 июня, высокие температуры ожидаются по всей Украине, местами воздух прогреется до +38 градусов. Лишь в нескольких регионах прогнозируют кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Какая будет погода 30 июня

По словам синоптика, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.

"Июнь завершится высокой температурой воздуха", - сообщила Диденко.

По ее прогнозу температура воздуха составит:

  • в западных областях - +33...+38 градусов;
  • на севере - +30...+34 градуса, в Сумской области - +27...+29 градусов;
  • в центральных областях - +30…+35 градусов;
  • в восточных областях - +26...+29 градусов;
  • в южных областях - +30...+35 градусов.

Где возможны дожди

По прогнозу Диденко, ночью кратковременные дожди с грозами возможны в центральных областях.

Днем осадки ожидаются лишь на крайнем западе Украины, где по вечерам местами пройдут грозовые дожди. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

Жара до +38 ударит по части областей: где сегодня припечет больше всего

Погода в Украине 30 июня будет жаркая в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В столице 30 июня жарко и без осадков.

Температура воздуха днем поднимется до +34 градусов.

Когда спадет жара

По словам синоптика, волна жары продлится еще несколько дней .

Ослабление высоких температур ожидается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля прохладнее станет и на остальной территории Украины.

Жара в Украине

В последние дни в Украине держится экстремальная жара, которая пришла из Западной Европы. Только за четыре дня - с 25 по 28 июня - в 12 городах страны зафиксировали 22 температурных рекорда.

Пик аномального тепла пришелся на воскресенье, 28 июня, когда синоптики обновили сразу 11 исторических максимумов.

РБК-Украина уже подготовила подробный прогноз погоды на ближайшую неделю.

Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июле .

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