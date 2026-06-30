Жара до +38 ударит по части областей: где сегодня припечет больше всего
Сегодня, 30 июня, высокие температуры ожидаются по всей Украине, местами воздух прогреется до +38 градусов. Лишь в нескольких регионах прогнозируют кратковременные грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .
Какая будет погода 30 июня
По словам синоптика, сегодня в Украине сохранится жаркая погода.
"Июнь завершится высокой температурой воздуха", - сообщила Диденко.
По ее прогнозу температура воздуха составит:
- в западных областях - +33...+38 градусов;
- на севере - +30...+34 градуса, в Сумской области - +27...+29 градусов;
- в центральных областях - +30…+35 градусов;
- в восточных областях - +26...+29 градусов;
- в южных областях - +30...+35 градусов.
Где возможны дожди
По прогнозу Диденко, ночью кратковременные дожди с грозами возможны в центральных областях.
Днем осадки ожидаются лишь на крайнем западе Украины, где по вечерам местами пройдут грозовые дожди. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.
Погода в Украине 30 июня будет жаркая в большинстве областей (инфографика: РБК-Украина)
Погода в Киеве
В столице 30 июня жарко и без осадков.
Температура воздуха днем поднимется до +34 градусов.
Когда спадет жара
По словам синоптика, волна жары продлится еще несколько дней .
Ослабление высоких температур ожидается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля прохладнее станет и на остальной территории Украины.
Жара в Украине
В последние дни в Украине держится экстремальная жара, которая пришла из Западной Европы. Только за четыре дня - с 25 по 28 июня - в 12 городах страны зафиксировали 22 температурных рекорда.
Пик аномального тепла пришелся на воскресенье, 28 июня, когда синоптики обновили сразу 11 исторических максимумов.
РБК-Украина уже подготовила подробный прогноз погоды на ближайшую неделю.
Также синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июле .