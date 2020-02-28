ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді пояснили мету позачергового засідання парламенту

Новини » Політика     28.02.2020 - 19:55
У Раді пояснили мету позачергового засідання парламенту
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На позачерговому засіданні можуть вирішуватись кадрові питання в Кабінеті міністрів України

У Верховній раді пояснили мету позачергового засідання парламенту, яке заплановане на 4 березня. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Джерела РБК-Україна в "Слузі народу" уточнили, що позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам".

"Питання яке на розгляді - це кадрові зміни", - повідомило джерело.

Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо відбудеться вранці вівторка, 3 лютого.

Раніше, РБК-Україна писало, що в команді президента Володимира Зеленського роздумують над заміною прем'єр-міністра Олексія Гончарука через низькі рейтинги в останніх соцопитуваннях.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної ради. Засідання відбудеться 4 березня о 16:00.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що жодних заяв про відставку не писав. При цьому він додав, що з президентом Володимиром Зеленським її також не обговорював.

Президент скликав позачергове засідання Верховної ради У Раду внесуть проект про можливість скасовувати закони на референдумі
Новини України Верховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся