Відносна більшість українців хочуть відставки уряду Гончарука

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість українців невдоволені урядом, але повної підтримки його відставки немає

Наприкінці лютого 2020 року відносна більшість українців (44%) думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 37% респондентів думають, що уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати.

Порівняно з груднем оцінка дій Кабінету міністрів в лютому погіршилася: на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35% до 21%), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46% до 66%).

Оцінюючи роботу уряду Гончарука за період с кінця серпня минулого року по лютий цього року, тільки близько 11% опитаних поставили оцінку "добре" або "відмінно" (4 та 5 за п’ятибальною шкалою). Більшість же респондентів вважає, що уряд Гончарука з моменту призначення працював або "дуже погано" (27%), або ж поставили "двійку" (19%), або дали оцінку "3" (задовільно) – таких 37%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 21 по 25 лютого методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%).