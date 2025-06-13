Трубин и Лунин в топе: самые ценные вратари Клубного чемпионата мира

Накануне мы представили топ-10 самых дорогих футболистов клубного ЧМ, который уже 15 июня стартует в США. В том списке, по понятным причинам, доминируют атакующие исполнители. Сегодня речь пойдет о голкиперах, ведь игроки именно этого амплуа имеют больше всего шансов представить Украину на Мундиале.

Трубин и Лунин - позиции в топ-10

Если взять за основу ценники Transfermarkt, мы получим триумвират самых ценных вратарей мирового первенства.

Швейцарец Грегор Кобель из дортмундской "Боруссии", итальянец Джанлуиджи Доннарумма из французского ПСЖ и португалец Диого Кошта из "Порту" возглавляют рейтинг игроков своего амплуа. Стоимость всех трех одинакова - 40 миллионов евро.

А сразу за ними в списке - украинец из португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Четвертого по рейтингу вратаря Мундиаля авторитетный портал оценивает в 28 млн.

Другой отечественный голкипер - Андрей Лунин из мадридского "Реала" также входит в число лучших на турнире. Вместе с итальянцем Микеле Ди Грегорио ("Ювентус") и датчанином Филиппом Йоргенсеном из английского "Челси" он оценивается в 18 млн и делит 9-11 места в списке.

Самые дорогие вратари клубного ЧМ по версии Transfermarkt (цены - в евро):

Грегор Кобель (Щвейцария, "Боруссия" Дортмунд, 27 лет) - 40 млн Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ, 26 лет) - 40 млн Диого Кошта (Португалия, "Порту", 25 лет) - 40 млн Анатолий Трубин (Украина, "Бенфика", 23 года) - 28 млн Ян Облак (Словения, "Атлетико" Мадрид, 32 года) - 20 млн Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити", 31 год) - 20 млн Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид, 33 года) - 20 млн Роберт Санчес (Испания, "Челси", 27 лет) - 20 млн Андрей Лунин (Украина, "Реал" Мадрид, 26 лет) - 18 млн Микеле Ди Грегорио (Италия, "Ювентус", 27 лет) - 18 млн Филипп Йоргенсен (Дания, "Челси", 23 года) - 18 млн

Какие шансы у украинцев на Мундиале

"Реал" Лунина - традиционно, один из главных претендентов на победу. Команда украинца стартует на турнире 18 июня матчем с аравийским "Аль-Хилялем". Также в группе Н "сливочные" сыграют с мексиканской "Пачукой" и австрийским "Зальцбургом".

На Мундиале "Реалом" впервые будет руководить новый наставник Хаби Алонсо. Вероятно, он захочет проверить в боевых условиях как можно больше своих подопечных. Так что появление украинца в воротах, по крайней мере в поединках не с топ-соперниками, выглядит вполне реальным. Тем более, страж ворот "бланкос" №1 - 33-летний Куртуа все чаще жалуется на здоровье.

Что касается "Бенфики" Трубина, она стартует в первый игровой день (15 июня) поединком против аргентинской "Бока Хуниорс". Вице-чемпион Португалии попал в квартет С, где также сыграет с новозеландским "Окленд Сити" и немецкой "Баварией".

Как видим, соперники у команды Трубина более серьезные, чем у "Реала" Лунина. Поэтому здесь надо будет хорошенько поработать, чтобы даже пробиться в плей-офф. И именно от украинского голкипера будет зависеть очень многое.