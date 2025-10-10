ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Забыл об ударе по Украине? Трамп выкатил пост с благодарностью Путину

Вашингтон, Пятница 10 октября 2025 19:45
UA EN RU
Забыл об ударе по Украине? Трамп выкатил пост с благодарностью Путину Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за лесть по поводу того, кто заслуживает Нобелевскую премию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.

Что сказал Путин

Глава Кремля во время общения с журналистами прокомментировал, заслуживает ли Путин Нобелевскую премию.

По словам Путина, "не ему решать", кому присуждать Нобелевскую премию. Но были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые "для мира ничего не сделали". И это "нанесло огромный ущерб авторитету премии".

"Достоин ли или недостоин действующий президент США Нобелевской премии - я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы. Я знаю по отношению к кризису в Украине он искренне стремится к этому. Может быть, нам многое еще удастся сделать на основе договоренностей в Анкоридже", - добавил он.

Реакция Трампа

Президент США репостнул видеозапись с рассуждениями Путина о Нобелевской премии мира.

"Спасибо тебе, президент Путин", - подписал он видео.

К слову, лауреатом Нобелевской премии мира стала венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо.

Удар по Украине

Стоит заметить, в ночь на 10 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, в Запорожье в результате такой атаки погиб ребенок.

Также сотни тысяч украинцев после удара остались без света, поскольку оккупанты целились по энергообъектам.

Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Нобелевская премия Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Путин послал миру "тупой сигнал" новым ударом по энергетике Украины, - МИД
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит