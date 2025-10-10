Забув про удар по Україні? Трамп викотив пост із вдячністю Путіну

Президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за лестощі з приводу того, хто заслуговує на Нобелівську премію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social .

Що сказав Путін

Голова Кремля під час спілкування з журналістами прокоментував, чи заслуговує Путін на Нобелівську премію.

За словами Путіна, "не йому вирішувати", кому присуджувати Нобелівську премію. Але були випадки, коли комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які "для миру нічого не зробили". І це "завдало величезної шкоди авторитету премії".

"Гідний чи негідний чинний президент США Нобелівської премії - я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи, які тривають десятиліттями. Я знаю щодо кризи в Україні він щиро прагне до цього. Можливо, нам багато чого ще вдасться зробити на основі домовленостей в Анкориджі", - додав він.

Реакція Трампа

Президент США репостнув відеозапис із міркуваннями Путіна про Нобелівську премію миру.

"Дякую тобі, президент Путін", - підписав він відео.

До слова, лауреатом Нобелівської премії миру стала венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо.