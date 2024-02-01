"Забыл о больном". Начальника медчасти будут судить за халатность
По материалам ГБР будут судить начальника медчасти одной из воинских частей Херсонской области, который допустил незаконные выплаты на более 340 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .
По данным ГБР, в ноябре 2022 года военнослужащий одной из воинских частей Херсонской области пожаловался на здоровье и был отправлен на лечение в соответствующее медицинское учреждение.
Однако, в бюро сообщили, что начальник медицинской службы воинской части, который должен был проконтролировать и проследить дальнейшую судьбу больного, о нем "забыл".
Чиновник не вел учет и не составлял отчетность по военнослужащим, направленных в медучреждения за пределы воинской части. Также он не проводил с подразделениями сверку учетных данных, не контролировал дальнейшую судьбу пациентов и не докладывал о сроке окончания лечения.
"Из-за такой халатности военнослужащий после завершения лечения вернулся в часть уже в середине апреля 2023 года с опозданием на 133 дня без уважительных причин и предоставления соответствующих документов", - сообщили в ГБР.
По данным бюро, за время, когда военный не появлялся на службу, ему было начислено более 340 тысяч гривен денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.
Коррупционные скандалы
В последнее время в Украине почти ежедневно правоохранительные органы сообщают о разоблачении коррупционных схем и махинаций, связанных с закупками для ВСУ, мобилизацией и т.п.
Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".
Также ДБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.
А вчера, 31 января, ДБР сообщило, что разоблачило начальника штаба воинской части в Николаевской области. Он незаконно выплатил подчиненным 1 млн. гривен.
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