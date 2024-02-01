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"Забыл о больном". Начальника медчасти будут судить за халатность

Херсонская область, Четверг 01 февраля 2024 16:21
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"Забыл о больном". Начальника медчасти будут судить за халатность Фото: Начальника медчасти одной из воинских частей будут судить за халатность (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

По материалам ГБР будут судить начальника медчасти одной из воинских частей Херсонской области, который допустил незаконные выплаты на более 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

По данным ГБР, в ноябре 2022 года военнослужащий одной из воинских частей Херсонской области пожаловался на здоровье и был отправлен на лечение в соответствующее медицинское учреждение.

Однако, в бюро сообщили, что начальник медицинской службы воинской части, который должен был проконтролировать и проследить дальнейшую судьбу больного, о нем "забыл".

Чиновник не вел учет и не составлял отчетность по военнослужащим, направленных в медучреждения за пределы воинской части. Также он не проводил с подразделениями сверку учетных данных, не контролировал дальнейшую судьбу пациентов и не докладывал о сроке окончания лечения.

"Из-за такой халатности военнослужащий после завершения лечения вернулся в часть уже в середине апреля 2023 года с опозданием на 133 дня без уважительных причин и предоставления соответствующих документов", - сообщили в ГБР.

По данным бюро, за время, когда военный не появлялся на службу, ему было начислено более 340 тысяч гривен денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения.

Коррупционные скандалы

В последнее время в Украине почти ежедневно правоохранительные органы сообщают о разоблачении коррупционных схем и махинаций, связанных с закупками для ВСУ, мобилизацией и т.п.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ДБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.

А вчера, 31 января, ДБР сообщило, что разоблачило начальника штаба воинской части в Николаевской области. Он незаконно выплатил подчиненным 1 млн. гривен.

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