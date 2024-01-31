Незаконно выплатил подчиненным 1 млн гривен. Разоблачен начальник штаба воинской части

Сообщено о подозрении начальнику штаба одной из воинских частей Николаевской области, незаконно выплатившему подчиненным почти 1 млн гривен из госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас предпринимаются действия для возмещения нанесенного ущерба.

Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред.

"При этом эти лица не находились в районе проведения боевых действий, а некоторые из них вообще отсутствовали на службе без уважительных причин", - добавляет ГБР.

Чиновник с марта по июль 2022 года насчитал дополнительные выплаты 10 подчиненным военнослужащим, которые якобы выполняли боевые задачи на передовой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Винницкой области задержан командир одного из военкоматов во время получения неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.

Также недавно сотруднице Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

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