Продавали в Интернете одежду и амуницию ВСУ. ГБР разоблачило схему с участием военных

Правоохранители обнаружили противоправную схему по продаже одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных Интернет-платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным бюро, злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

Фото: ГБР разоблачило преступную схему (dbr.gov.ua)

По результатам проведения процессуальных мероприятий установлено, что правонарушители развернули свою деятельность в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. К схеме были привлечены по меньшей мере двое военнослужащих одной из воинских частей и еще трое гражданских лиц.

В ГБР сообщили, что военные похищали имущество, приобретенное за счет государства, и передавали гражданским участникам схемы, которые обеспечивали продажу вещей через интернет-платформу.

Также злоумышленники принимали и отдельные "заказы" от граждан и подыскивали соответствующее военное имущество на продажу. Полученные деньги они делили между собой.

В последний день августа правоохранители провели 15 обысков на складах воинской части, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, и месту хранения похищенного имущества. По результатам обысков обнаружено и изъято:

банковские карты,

средства связи,

записи с "черной бухгалтерией",

тысячи единиц военного снаряжения.

Окончательную сумму нанесенного государству ущерба будет установлено по результатам экспертиз.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.