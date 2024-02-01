"Забув про хворого". Начальника медчастини судитимуть за недбалість

За матеріалами ДБР судитимуть начальника медчастини однієї з військових частин Херсонської області, який допустив незаконні виплати на понад 340 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За даними ДБР, у листопаді 2022 року військовослужбовець однієї з військових частин Херсонської\ області поскаржився на здоров’я та був відправлений на лікування у відповідний медичний заклад.

Проте, в бюро повідомили, що начальник медичної служби військової частини, який мав проконтролювати та простежити подальшу долю хворого, про нього "забув".

Посадовець не вів облік і не складав звітність щодо військовослужбовців, направлених до медзакладів за межі військової частини. Також він не проводив з підрозділами звірку облікових даних, не контролював подальшу долю пацієнтів і не доповідав про строк закінчення лікування.

"Через таку недбалість військовослужбовець після завершення лікування повернувся до частини вже у середині квітня 2023 року із запізненням на 133 дні без поважних причин та надання відповідних документів", - повідомили в ДБР.

За даними бюро, за час, коли військовий не з’являвся на службу, йому було нараховано понад 340 тисяч гривень грошового забезпечення та додаткової винагороди.

Корупційні скандали

Останнім часом в Україні майже щоденно правоохоронні органи повідомляють про викриття корупційних схем та махінацій, пов'язаних з закупками для ЗСУ, мобілізацією і т.п.

Нагадаємо, раніше в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували "білі квитки".

Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.

А вчора, 31 січня, ДБР повідомило, що викрило начальника штабу військової частини у Миколаївській області. Він незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень.

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