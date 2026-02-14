Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)

В "Укрзализныце" разработали детальный алгоритм действий для пассажиров на случай вражеской атаки, где ключевым правилом является мгновенная реакция и отказ от спасения личных вещей.
РБК-Украина рассказывает, что пассажиры получили сообщение с обновленными правилами безопасности в мобильном приложении УЗ.
В компании отмечают, что проводники поездов уже прошли соответствующие инструктажи, чтобы в критический момент скоординировать людей и помочь избежать паники.
Если проводник сообщил об угрозе вражеской атаки, первоочередной задачей является минимизация риска от осколков и разбитого стекла. Для этого необходимо немедленно занять безопасное положение: отойдите от окон, присядьте или лягте на пол вагона.
Чтобы защитить самые уязвимые части тела - голову и шею - используйте любые подручные вещи: одежду, одеяло, подушку или просто прикройте их руками.
В этот момент критически важно оставаться на месте. Не пытайтесь ходить по вагону без крайней необходимости и ни при каких обстоятельствах не используйте межвагонные переходы, поскольку они являются наиболее опасными зонами во время удара.
В УЗ опубликовали алгоритм действий в случае обстрела железной дороги (скриншот с мобильного приложения УЗ)
Все команды поездной бригады должны выполняться беспрекословно. Если проводник дает указание покинуть поезд, выходите организованно, избегая давки и паники.
Помните о важном правиле: вещи оставьте на местах. Багаж в проходах может стать серьезным препятствием для эвакуации людей.
Особое внимание следует уделить тем, кто нуждается в посторонней помощи:
Железнодорожники отмечают, что сразу принимают все меры, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому четкое выполнение инструкций является залогом вашей безопасности.
Напомним, российские войска продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. 11 февраля на Днепропетровщине повреждены локомотивы, вагоны и станционная инфраструктура, а в Конотопе снова атаковано железнодорожное депо. Работники не пострадали, аварийные бригады работают над восстановлением, несмотря на целенаправленные атаки на гражданскую логистику.
Ранее в феврале российские беспилотники нанесли удар по локомотиву, дизель-поезду и путям в Сумской и Черниговской областях. В результате ударов пострадали работники железной дороги.
В конце января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара есть погибшие и раненые среди пассажиров. После этого "Укрзализныця" объявила об отмене части рейсов и внесла временные изменения в расписание пригородных поездов в регионе.