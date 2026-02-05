ПриватБанк или Ощадбанк: где дешевле покупать доллар 5 февраля и какой курс в обменниках

Курс доллара днем 5 февраля держится на уровне 43 гривен, евро - 51. Впрочем, цены в обменниках и банках различаются.

За сколько сегодня продают валюту популярные банки, и что с расценками в обменниках - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Курс доллара в обменниках - 43,16,

Курс доллара ПриватБанк - 43,32,

Курс доллара Ощадбанк - 43,45.

Фото: курс валют на 5 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара, по которому обменники продают валюту в Украине, сегодня составляет 43,16 гривны, покупают доллары по 43,07 гривны.

Евро в обменниках 5 февраля можно купить за 51,22 гривну, а продать за 51,05. Колебания по сравнению со вчерашним днем незначительные, в пределах нескольких копеек.

Курс валют ПриватБанк

В кассах банков купить доллар можно за 43,32 гривен, а продать за 42,72 гривны. Немного дороже при оплате картой - 43,48 и 42,87 соответственно.

Что касается евро, то, например 100 евро в кассе можно приобрести за 5130 гривен, а продать - за 5030 гривен. При оплате картой дороже - 5128 и 5054 соответственно.

Курс валют Ощадбанк

Что касается Ощадбанка, то 100 долларов в кассе сегодня можно купить за 4345 гривен, а продать за 4290. Как и в "Привате", карточные операции дороже - 4355 и 4295 соответственно.

Евро в "Ощаде" 5 февраля в кассах продают по 51,55 гривен, а покупают по 50,70, а по карте это будет стоить 51,60 и 50,75 соответственно.

Поэтому, получается, что покупать доллары и евро выгоднее сегодня в кассах ПриватБанка.

Сколько долларов можно купить в банке за один раз?

Правила финансового рынка в Украине регулирует НБУ. С началом полномасштабного вторжения были введены определенные ограничения. Впрочем, сейчас ограничения на покупку валюты отменены. Поэтому, купить доллары или евро в кассах банков можно без ограничений. Главное, чтобы валюта была в наличии в отделениях.

Впрочем, в ПриватБанке отмечают, что если сумма валюты больше 400 000 грн (в экв.), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств, и пройти идентификацию.