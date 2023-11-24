Застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог

Застройщик Сергей Копыстыра сегодня, 24 ноября, вечером вышел из следственного изолятора. За него внесли залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, за Копыстыру внесли залог в размере 100 миллионов гривен.
Он вышел из изолятора под ряд обязательств, в случае невыполнения которых его снова могут арестовать.
Напомним, сегодня, 24 ноября, стало известно, что суд избрал меру пресечения застройщику Сергею Копыстыре в виде содержания под стражей. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен.
Правоохранители подозревают его в том, что он пытался дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
Следствие установило, что предприниматель предлагал Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн гривен.
В обмен на это Копыстыра мог требовать, чтобы Кубраков оставил в силе ранее заключенное соглашение о строительстве жилого комплекса. Этот комплекс должен был находится на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
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