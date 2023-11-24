RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог

Фото: застройщик, который предлагал взятку Кубракову, вышел из СИЗО под залог (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Застройщик Сергей Копыстыра сегодня, 24 ноября, вечером вышел из следственного изолятора. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, за Копыстыру внесли залог в размере 100 миллионов гривен. 

Он вышел из изолятора под ряд обязательств, в случае невыполнения которых его снова могут арестовать. 

Попытка взятки Кубракову

Напомним, сегодня, 24 ноября, стало известно, что суд избрал меру пресечения застройщику Сергею Копыстыре в виде содержания под стражей. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 100 миллионов гривен. 

Правоохранители подозревают его в том, что он пытался дать взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро. 

Следствие установило, что предприниматель предлагал Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн гривен.

В обмен на это Копыстыра мог требовать, чтобы Кубраков оставил в силе ранее заключенное соглашение о строительстве жилого комплекса. Этот комплекс должен был находится на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудкоррупцияМера пресеченияАлександр Кубраков