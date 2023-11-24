Суд арестовал застройщика, который предлагал взятку Кубракову

Высший антикоррупционный суд взял под стражу застройщика Сергея Копистырю с альтернативой 100 млн гривен залога. Его НАБУ и САП подозревают в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание суда .

Такое решение 24 ноября принял следователь судья ВАКС Виктор Маслов.

"Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Сергею Копистырю меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 19 января 2024 года включительно", - объявил судья.

Одновременно ему определили альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен.

При этом НАБУ и САП просили 199 млн гривен залога.

В чем подозревают застройщика

Напомним, недавно сообщалось, что предприниматель предлагал взятку вице-премьер-министру по восстановлению Украины Александру Кубракову. Он был задержан следователями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, владелец частного общества предложил Кубракову недвижимость в построенных новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью более 170 млн гривен.

В обмен на это Кубраков должен был оставить в силе ранее заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса. Указанный комплекс находится на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. Также Кубраков должен помочь в получении разрешительных документов и необходимых согласований.

Для того чтобы скрыть преступление, недвижимость планировалось оформить на доверенное лицо должностного лица.

Как выяснили детективы, на момент разоблачения преступления на доверенное лицо было оформлено 15 квартир в Киеве.

Кроме этого подозрение получила руководительница государственного предприятия. По данным САП, она входит в сферу управления Министерства развития общин. Между этим предприятием и частным обществом-застройщиком был заключен ряд договоров с целью строительства на принадлежащем государству земельном участке жилых домов.