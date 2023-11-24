Забудовник, який пропонував хабар Кубракову, вийшов із СІЗО під заставу

Забудовник Сергій Копистира сьогодні, 24 листопада, увечері вийшов зі слідчого ізолятора. За нього внесли заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
За даними джерела, за Копистиру внесли заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.
Він вийшов з ізолятора під низку зобов'язань, у разі невиконання яких його знову можуть заарештувати.
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що суд обрав запобіжний захід забудовнику Сергію Копистиру у вигляді тримання під вартою. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.
Правоохоронці підозрюють його у тому, що він намагався дати хабар віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.
Слідство встановило, що підприємець пропонував Кубракову нерухомість у збудованих новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.
В обмін на це Копистира міг вимагати, щоб Кубраков залишив у силі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Цей комплекс мав перебувати на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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