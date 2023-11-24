Забудовник, який пропонував хабар Кубракову, вийшов із СІЗО під заставу

За даними джерела, за Копистиру внесли заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Він вийшов з ізолятора під низку зобов'язань, у разі невиконання яких його знову можуть заарештувати.

Спроба хабара Кубракову

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, стало відомо, що суд обрав запобіжний захід забудовнику Сергію Копистиру у вигляді тримання під вартою. Йому також надали можливість внести заставу у розмірі 100 мільйонів гривень.

Правоохоронці підозрюють його у тому, що він намагався дати хабар віце-прем'єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову. Його затримали співробітники Національного антикорупційного бюро.

Слідство встановило, що підприємець пропонував Кубракову нерухомість у збудованих новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень.

В обмін на це Копистира міг вимагати, щоб Кубраков залишив у силі раніше укладену угоду про будівництво житлового комплексу. Цей комплекс мав перебувати на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.