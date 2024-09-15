Загрязнение Сейма и Десны не повлияет на качество воды в Киеве, - Минприроды

Он отметил, что по состоянию на 14 сентября загрязненная вода «еще даже не дошла до границы Киевской и Черниевской области», поскольку "погодные условия меняются, идут дожди, также идет разбавление воды".

"Дополнительно насыщается река новой водой, идет аэрация. Соответственно, пятно размывает. Поэтому на сегодняшний день в пределах киевских водозаборов вода находится полностью в нормах", - заявил замминистра.