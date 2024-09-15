Забруднення Сейму і Десни не вплине на якість води у Києві, - Міндовкілля

Він зазначив, що станом на 14 вересня забруднена вода "ще навіть не дійшла до межі Київської і Черніївської області", оскільки "погодні умови змінюються, йдуть дощі, також іде розбавлення води".

"Додатково насичується ріка новою водою, йде аерація. Відповідно, пляму розмиває. Тому на сьогоднішній день у межах київських водозаборів вода знаходиться повністю в нормах", - заявив заступник міністра.