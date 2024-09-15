Забруднення Сейму і Десни не вплине на якість води у Києві, - Міндовкілля

Проблем із водопостачанням для киян не буде. "Київводоканал" провів абсорбацію води у столиці, вона відповідає усім санітарним нормам.
Про це заявив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".
Він зазначив, що станом на 14 вересня забруднена вода "ще навіть не дійшла до межі Київської і Черніївської області", оскільки "погодні умови змінюються, йдуть дощі, також іде розбавлення води".
"Додатково насичується ріка новою водою, йде аерація. Відповідно, пляму розмиває. Тому на сьогоднішній день у межах київських водозаборів вода знаходиться повністю в нормах", - заявив заступник міністра.
Наприкінці серпня у річці Десна виявили отруйну речовину, що спускалася вниз течією з напрямку україно-російського кордону.
6 вересня забруднені речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.
У Міндовкілля повідомили, що забруднена вода може досягнути Київської області 14-16 вересня.
Детальніше про забруднення річок і чи є реальна загроза для Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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