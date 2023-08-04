В Черниговскую область пыталась прорваться российская ДРГ: появились подробности боя

Появились подробности попытки прорыва украинской границы в Черниговской области российской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) во вторник, 1 августа. Чтобы остановить врага, пограничникам пришлось прибегнуть к уловкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВС Украины .

Пограничники, входившие в то время в состав наряда, имеют опыт ведения боевых действий еще с 2014 года. Известно, что ДРГ пыталась прорваться на территорию Украины среди бела дня и внезапно начала обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов.

"Старший наряда мастер сержант Руслан разгадал замысел россиян и приказал своим подчиненным скрыто занять позиции на местности не прекращая наблюдения. И оказался прав", - говорится в сообщении.

Так, россияне решили, что после такого плотного обстрела в полосе никого не осталось и двинулись на прорыв границы.

"Враг действовал грамотно и организованно, двигаясь "двойками" на расстоянии друг от друга. Но их замысел был прерван огнем украинских пограничников", - добавляют в командовании.

Интересно, что пограничник Алексей первым обнаружил врага и подпустил первую пару диверсантов на считанные десятки метров, открыл огонь по передовой группе. Остальных диверсантов накрыли огнем его коллеги.

"Бой продолжался не долго. Подвергшись неожиданному сопротивлению, россияне сбились в кучу и под прикрытием АГС-ов быстро начали отступать в обратном направлении", - резюмировали в ведомстве.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев вручил отличия "За службу и победу" четырем пограничникам, которые отразили наступление вражеской ДРГ и заставили ее отступить.

Защита границы

В Командовании добавили, что на участках, где прогнозируется вероятность проникновения диверсионных групп врага, усиливается плотность наших войск, увеличивается количество наблюдательных постов, а также принимаются меры по инженерному обустройству линии границы. В частности, это управляемые противопехотные минные поля, противотанковые минные поля и инженерные заграждения невзрывного типа.

Попытка прорыва ДРГ россиян в Черниговской области

1 августа российская ДРГ пошла на прорыв в районе Семеновской общины Черниговской области. Оккупанты пытались прорваться на украинскую территорию со стороны России. Позже командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что за месяц ВСУ на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.

Ранее в Сумской области объявили эвакуацию из 5-километровой приграничной зоны с Россией. Она связана с увеличением артиллерийских обстрелов и участившихся попыток российских ДРГ прорваться на территорию Украины.