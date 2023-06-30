Прямой ущерб от подрыва Каховской ГЭС достигает 2 млрд долларов, - исследование
Сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов. Речь идет о убытках жилищно-коммунального сектора, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, экологии, промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .
По данным пресс-службы, первый анализ KSE Institute, аналитического подразделения Киевской школы экономики, проведен в сотрудничестве с Офисом президента Украины, Минэкономики и Мининфраструктуры.
Согласно анализу KSE Institute, ущерб из-за трагедии на Каховской ГЭС охватывает:
- Жилищное хозяйство: 950 млн долларов убытков. Предварительно в зону подтопления попасть около 20-30 тыс. домов в Херсонской области и более 500 частных домов Николаевской области.
- Энергетика: 624 млн долларов убытков. Разрушена Каховская гидроэлектростанция, которая не подлежит восстановлению, ущерб от которой в общем ущербе сектора достигает 586 млн долларов. Потребности в построении новой ГЭС составят около 1 млрд долларов.
- Транспортная инфраструктура: 311 млн долларов убытков. От наводнения пострадали более 290 км дорог.
- Промышленность: 105 млн долларов ущерба. Затоплены 28 крупных промышленных объектов, расположенных на правом и левом берегах Днепра.
- Сельское хозяйство: 25 млн долларов убытков.
- Окружающая среда и экология: 1,5 млрд долларов потерь. 150 тонн нефти утекло при взрыве дамбы. Уровень солености Черного моря у Одессы почти втрое ниже нормы.
Подрыв дамбы Каховской ГЭС
Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.
По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 п.п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.
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