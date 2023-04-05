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Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА

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Среда 05 апреля 2023 18:11
Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА Фото: в УЕФА оценили, могут ли россиян допустить на еврокубки до конца войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российских футболистов, вероятнее всего, не допустят на еврокубки до завершения войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Мое личное мнение таково, что, пока война не прекратится, нам будет очень трудно что-либо изменить", - сказал Чеферин, комментируя санкции против России в футболе.

Стоит заметить, что на данный момент все российские клубные команды не могут участвовать в турнирах УЕФА, а сборная РФ - соревноваться на Евро и чемпионате мира.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допускать россиян и белорусов на турниры. Но такая рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Также мы писали, что Польша отказалась организовывать Кубок по фехтованию, поскольку туда допустили россиян и белорусов.

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