Запрет на участие РФ в еврокубках будет очень сложно отменить до конца войны, - глава УЕФА

Фото: в УЕФА оценили, могут ли россиян допустить на еврокубки до конца войны (Getty Images)

Российских футболистов, вероятнее всего, не допустят на еврокубки до завершения войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.