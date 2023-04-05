Заборону на участь РФ у єврокубках буде дуже складно скасувати до кінця війни, - голова УЄФА
Російських футболістів, найімовірніше, не допустять на єврокубки до завершення війни проти України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.
"Моя особиста думка така, що поки війна не припиниться, нам буде дуже важко щось змінити", - сказав Чеферін, коментуючи санкції проти Росії у футболі.
Варто зауважити, що на даний момент усі російські клубні команди не можуть брати участь у турнірах УЄФА, а збірна РФ - змагатися на Євро та чемпіонаті світу.
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати росіян та білорусів на турніри. Але така рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.
Також ми писали, що Польща відмовилася організовувати Кубок з фехтування, оскільки туди допустили росіян та білорусів.
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