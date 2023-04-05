Заборону на участь РФ у єврокубках буде дуже складно скасувати до кінця війни, - голова УЄФА

Російських футболістів, найімовірніше, не допустять на єврокубки до завершення війни проти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

Варто зауважити, що на даний момент усі російські клубні команди не можуть брати участь у турнірах УЄФА, а збірна РФ - змагатися на Євро та чемпіонаті світу.

"Моя особиста думка така, що поки війна не припиниться, нам буде дуже важко щось змінити", - сказав Чеферін, коментуючи санкції проти Росії у футболі.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціям допускати росіян та білорусів на турніри. Але така рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Також ми писали, що Польща відмовилася організовувати Кубок з фехтування, оскільки туди допустили росіян та білорусів.

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