ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

Новина українською →
Варшава, Среда 05 апреля 2023 16:09
Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов Иллюстративное фото: Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов (flickr by samilkahveci)
Автор: Иван Носальский

Польша отменила Кубок мира по женской рапире, который должен был пройти 21-23 апреля в Познани. Причиной этому стал допуск российских и белорусских спортсменов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом сказано в заявлении Польской федерации фехтования.

"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE (Международная федерация фехтования - ред.) правил отбора на Кубок мира по женской рапире в Познани, которые касаются участников и обслуживающего персонала с российскими и белорусскими паспортами, правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", - говорится в заявлении.

Там отметили, что допуск подобных спортсменов в сочетании с процессом проверки FIE любой поддержки войны, которая проводилась на "неопределенных основания", стали причиной решения отменить проведения Кубка

"Польская ассоциация фехтования поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по удалению из соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина. Поэтому, как организатор Кубка мира в Познани, она не может принять такую ситуацию", - добавляют в PZS.

Напомним, ранее Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Польша Война России против Украины
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине