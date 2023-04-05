Польша отказалась проводить Кубок мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов
Польша отменила Кубок мира по женской рапире, который должен был пройти 21-23 апреля в Познани. Причиной этому стал допуск российских и белорусских спортсменов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом сказано в заявлении Польской федерации фехтования.
"Польская федерация (PZS) сообщает, что в связи с изменением FIE (Международная федерация фехтования - ред.) правил отбора на Кубок мира по женской рапире в Познани, которые касаются участников и обслуживающего персонала с российскими и белорусскими паспортами, правление PZS вынуждено отменить эти соревнования", - говорится в заявлении.
Там отметили, что допуск подобных спортсменов в сочетании с процессом проверки FIE любой поддержки войны, которая проводилась на "неопределенных основания", стали причиной решения отменить проведения Кубка
"Польская ассоциация фехтования поддерживает Украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по удалению из соревнований и мировой фехтовальной среды людей, которые поддерживают жестокую войну в Украине и одобряют режим Владимира Путина. Поэтому, как организатор Кубка мира в Познани, она не может принять такую ситуацию", - добавляют в PZS.
Напомним, ранее Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов.
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