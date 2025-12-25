ua en ru
Запрет российских товаров будет действовать и в 2026 году: Кабмин принял решение

Украина, Четверг 25 декабря 2025 15:22
UA EN RU
Запрет российских товаров будет действовать и в 2026 году: Кабмин принял решение Фото: Кабинет министров Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кабмин в среду, 24 декабря, продлил действие запрета на ввоз российских товаров на территорию Украины. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №1707, обнародованное на правительственном портале.

Это постановление вносит изменения в постановление правительства №1147 от 30 декабря 2015 года, которое обновляется каждый год. Оно запрещает широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

Кроме того, другое постановление Кабмина - №1706 - до 31 декабря 2026 года продлило срок действия постановления №1146 от 2015 года, которое устанавливает пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является РФ.

Постановления Кабмина от 2015 года

В декабре 2015 года Кабинет министров принял два постановления об ограничении торговли со страной-агрессором.

Причиной стало прекращение РФ с 1 января 2016 года в одностороннем порядке действия Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

Оба правительственных постановления каждый год продлеваются в декабре.

После полномасштабного вторжения в Украину любая торговля со страной-агрессором запрещена, как и обращение рубля. Кроме того, в Украине национализированы все российские банки.

Удар по экономике РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году нефтяной сектор России столкнулся с санкциями, падением экспорта в ЕС, а также пересмотром логистических цепей.

В частности, из-за последних санкций США против нефтяных компаний РФ российский диктатор Владимир Путин начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов - что свидетельствует о больших проблемах в экономике страны-агрессора.

Кроме того, аналитики и трейдеры прогнозируют, что Россия даже после мирного соглашения с Украиной не сможет быстро вернуться на мировой рынок нефти.

