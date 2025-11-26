Путин из-за санкций США рассматривает непопулярное решение, - генсек НАТО
Российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в интервью El Pais.
Эффект санкций США
Комментируя введение США санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Рютте отметил их масштабное влияние.
"Это имеет значительное влияние, потому что то, что президент Трамп (лидер США Дональд Трамп - ред.) сделал против "Роснефти" и "Лукойла", также влияет на такие страны, как Китай и Индия, которые обеспокоены тем, что санкции США могут повлиять на них, поскольку они все еще ведут бизнес с этими компаниями", - сказал он.
"Это означает, что мы видим значительные последствия как первого, так и второго порядка", - добавил Рютте.
Кремль рассматривает повышение налогов в РФ
Генсек НАТО также отметил, что в российских медиа уже появились сообщения о том, что Кремль рассматривает возможность повышения налогов - шаг, который, по его словам, всегда является непопулярным и свидетельствует о глубине экономического давления, которое испытывает Кремль.
"Я был политиком, и я знаю, что последнее, что вы хотите сделать, это повысить налоги, потому что это непопулярно среди избирателей. Поэтому если Путин сейчас находится в точке, когда ему приходится повышать налоги, это многое говорит о ситуации в России. Война против Украины действительно влияет на жизнь россиян", - рассказал Рютте.
Влияние на настроения российских элит и общества
По его словам, именно экономическое давление может стать одним из ключевых факторов изменения настроений российского общества и элит относительно продолжения войны против Украины.
"В конце концов, это, несомненно, достигнет и элиты в Москве, и люди начнут звонить Путину и говорить: "Да, мы вас поддерживаем, но не могли бы вы еще раз объяснить, почему это хорошая политика?", - отметил генсек Альянса.
Санкции США против российской нефти
Напомним, в октябре США объявили санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефти" и "Лукойл", чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Новые ограничения со стороны Вашингтона касаются не только двух главных компаний РФ, но и 36 дочерних структур.
Впоследствии Минфин США сообщил, что ограничения против "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшили доходы Москвы и, вероятно, приведут к сокращению продаж российской нефти в долгосрочной перспективе.
А недавно Bloomberg писал, что санкции США начали подрывать влияние Путина на Балканах.