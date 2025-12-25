Заборона російських товарів діятиме і у 2026 році: Кабмін ухвалив рішення
Кабмін у середу, 24 грудня, продовжив дію заборони на ввезення російських товарів на територію України. Тепер вона діятиме до 31 грудня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1707, оприлюднену на урядовому порталі.
Ця постанова вносить зміни в постанову уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка оновлюється кожного року. Вона забороняє широкий спектр російських товарів, як промислових, так і продовольчих.
Крім того, інша постанова Кабміну - №1706 - до 31 грудня 2026 року подовжила термін дії постанови №1146 від 2015 року, яка встановлює мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.
Постанови Кабміну від 2015 року
У грудні 2015 року Кабінет міністрів ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з країною-агресоркою.
Причиною стало припинення РФ з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.
Обидві урядові постанови кожного року продовжуються у грудні.
Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена, як і обіг рубля. Крім того, в Україні націоналізовані всі російські банки.
Удар по економіці РФ
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році нафтовий сектор Росії зіткнувся із санкціями, падінням експорту до ЄС, а також переглядом логістичних ланцюгів.
Зокрема, через останні санкції США проти нафтових компаній РФ російський диктатор Володимир Путін почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків - що свідчить про великі проблеми в економіці країни-агресорки.
Крім того, аналітики і трейдери прогнозують, що Росія навіть після мирної угоди з Україною не зможе швидко повернутися на світовий ринок нафти.