ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Заборона російських товарів діятиме і у 2026 році: Кабмін ухвалив рішення

Україна, Четвер 25 грудня 2025 15:22
UA EN RU
Заборона російських товарів діятиме і у 2026 році: Кабмін ухвалив рішення Фото: Кабінет міністрів України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабмін у середу, 24 грудня, продовжив дію заборони на ввезення російських товарів на територію України. Тепер вона діятиме до 31 грудня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №1707, оприлюднену на урядовому порталі.

Ця постанова вносить зміни в постанову уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка оновлюється кожного року. Вона забороняє широкий спектр російських товарів, як промислових, так і продовольчих.

Крім того, інша постанова Кабміну - №1706 - до 31 грудня 2026 року подовжила термін дії постанови №1146 від 2015 року, яка встановлює мита щодо імпорту товарів, країною походження яких є РФ.

Постанови Кабміну від 2015 року

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з країною-агресоркою.

Причиною стало припинення РФ з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України, у зв`язку з чим до товарів українського походження почало застосовуватися ввізне мито.

Обидві урядові постанови кожного року продовжуються у грудні.

Після повномасштабного вторгнення в Україну будь-яка торгівля з країною-агресоркою заборонена, як і обіг рубля. Крім того, в Україні націоналізовані всі російські банки.

Удар по економіці РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році нафтовий сектор Росії зіткнувся із санкціями, падінням експорту до ЄС, а також переглядом логістичних ланцюгів.

Зокрема, через останні санкції США проти нафтових компаній РФ російський диктатор Володимир Путін почав розглядати непопулярне рішення. Йдеться про підвищення податків - що свідчить про великі проблеми в економіці країни-агресорки.

Крім того, аналітики і трейдери прогнозують, що Росія навіть після мирної угоди з Україною не зможе швидко повернутися на світовий ринок нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну