РФ вряд ли сможет быстро вернуть нефть на рынок после сделки с Украиной, - СМИ

Аналитики и трейдеры прогнозируют, что Россия даже после мирного соглашения с Украиной не сможет быстро вернуться на мировой рынок нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам трейдеров и аналитиков, даже если санкции снимут и формально откроются возможности для экспорта - прежних объемов долго не будет. Даже с политическим решением, не стоит ожидать, что поставки вернутся за неделю.

Проблема не только в логистике и инфраструктуре. Период возобновления переговоров, изменений транспортных маршрутов, рестарта экспортных контрактов и переориентации покупателей может занять месяцы.

Аналитики также обращают внимание: даже после возможного возвращения российской нефти на рынок - цены на сырье не обязательно упадут сразу. Рынок уже закладывает сценарий постепенного роста предложения, и момент "разворота" цен может прийти лишь со временем.

Санкции против российской нефти

После вторжения РФ в Украину в 2022 году российский нефтяной сектор столкнулся с санкциями, падением экспорта в ЕС, а также пересмотром логистических цепей. Чтобы вернуть довоенные потоки, России придется перезаключать контракты, восстанавливать рынки сбыта и доказывать надежность поставок новым партнерам.

Аналитики напоминают, что даже формальное завершение войны не гарантирует быстрой нормализации торговых потоков. Мировой рынок остается осторожным и зависимым от политических сигналов и ожиданий.