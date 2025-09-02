ua en ru
Запрет электронных сигарет в Украине. Что может изменить новый закон

Вторник 02 сентября 2025 20:10
UA EN RU
Запрет электронных сигарет в Украине. Что может изменить новый закон Фото: новый закон предусматривает запрет на смеси для вейпов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Новый закон о предотвращении и контроле промышленного загрязнения в Украине запрещает так называемые смеси для приготовления жидкостей, которые используют в вейпах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на подписанный президентом закон.

Принятый закон "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" среди прочего, запрещает в Украине так называемые "самозамесы" - смеси для изготовления жидкостей, которые заливают в вейпы.

Формально с июля 2024 в Украине полностью запрещены производство, импорт и продажа ароматизированных вейпов. Однако на практике рынок только растет: магазины с "электронками" появляются даже в центре Киева, а теневой оборот достигает миллиардов.

По оценкам Growford Institute, государство ежегодно недополучает до 5 миллиардов гривен из-за нелегального обращения жидкостей для электронных сигарет.

Как отмечает журналист Евгений Плинский, одной из самых распространенных схем является продажа так называемых "конструкторов": официально покупатель платит только за легальный ингредиент, а остальное добавляют как "подарок".

Журналист подчеркивает, что новый закон закрывает и эту щель. Теперь запрещается даже бесплатное распространение никотина или жидкостей для вейпов, отдельно или в наборах. За нарушение - штраф в размере 200% стоимости товара, но не менее 24 тысяч гривен.

В связи с принятием новых ограничений по "электронкам" в Украине, Плинский приводит в пример ситуацию в Сингапуре. Там недавно примеси в вейпах официально приравняли к наркотикам. Пользователям вейпов теперь грозит штраф и реабилитация, а импортерам - тюремное заключение и избиение палкой.

"Это еще не уровень Сингапура с их ударами палкой, но есть шанс, что лавки с вейпами для школьников начнут закрывать", - выразил мнение журналист.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили полностью запретить в Украине электронные сигареты.

Напомним, с 1 января 2026 года для маркировки сигарет будут использоваться электронные марки в виде DataMatrix кода. Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

