В Раде предложили полностью запретить в Украине электронные сигареты

В Верховной Раде предложили запретить производство, импорт, продажу и оборот электронных сигарет, а также жидкостей и заправочных контейнеров для них. По мнению депутатов, они несут риски для здоровья, особенно среди молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №13548 .

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является полный запрет оборота электронных сигарет в Украине. Речь идет о прекращении производства, импорта, экспорта, оптовой и розничной торговли этой продукцией.

В закон "О мерах по предупреждению табакокурения" предлагают внести новую статью, которая прямо запрещает оборот электронных сигарет. Также изменениям подвергнется закон о госрегулировании рынка алкоголя и табака: из него планируют исключить положения о лицензировании и обороте жидкостей для вейпов.

Почему депутаты хотят запретить электронные сигареты

По данным Центра общественного здоровья, более 70% ежедневных курильщиков в возрасте 18-29 лет употребляют электронные изделия для курения. Среди подростков 13-15 лет каждый пятый - активный пользователь вейпов.

Авторы законопроекта приводят перечень веществ, которые содержатся в жидкостях для электронных сигарет: ацетальдегид, акролеин, формальдегид, диацетил, диэтиленгликоль, тяжелые металлы. По мнению депутатов, они якобы способны вызвать поражение легких, болезни дыхательных путей и даже рак.

Среди связанных с вейпингом заболеваний - якобы EVALI (повреждение легких), липоидная пневмония, облитерирующий бронхиолит и первичный спонтанный пневмоторакс. Некоторые из них уже стали причиной смерти десятков людей в США, утверждают депутаты, но не приводят источники этой информации.

Проблемы с контролем и международный опыт

Несмотря на запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, контроль за этим в Украине остается слабым. Подростки без проблем покупают вейпы, в том числе и нелегального происхождения, считают депутаты.

В ряде стран - Индии, Таиланде, Сингапуре, Бразилии - вейпы полностью запрещены. США и Австралия ввели жесткие ограничения после всплеска использования среди молодежи. В Индии, например, в 2018 году зафиксирован 78% рост среди школьников, сообщают обеспокоенные авторы проекта.

Что еще предусматривает законопроект

Законопроект предлагает:

изъять электронные сигареты из реестров продукции, обращающейся в Украине;

запретить любую государственную поддержку в этой сфере;

установить штрафы за нарушение новых норм;

закрепить изменения на законодательном уровне для защиты здоровья населения.

Авторы инициативы заявляют, что использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за содержания тяжелых металлов и пластика. А поддельные жидкости, содержащие неизвестные примеси, являются дополнительным риском для жизни.